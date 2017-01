Met de beste foto's van deze hemellichamen heeft NASA een composietfoto samengesteld. Ze samen fotograferen is niet mogelijk, omdat de helderheid van de aarde danig met die van de maan verschilt en die laatste anders nauwelijks zichtbaar zou zijn. De grootte van de aarde en de maan en de afstand die ze tot elkaar aannemen op de foto, is wel volkomen natuurgetrouw.

Op het moment dat de HiRISE-camera de beelden nam, bevond Mars zich op liefst 205 kilometer van de aarde. Toch zijn de contouren van de continenten van onze planeet duidelijk zichtbaar. De rode massa in het midden is Australië. Bovenaan is Zuid-Oost-Azië te zien. De witte vlek linksonder is Antarctica. De andere witte vlekken zijn wolken.

Het is niet de eerste keer dat de HiRISE-camera de aarde en de maan in het vizier neemt. Dat gebeurde al eens op 3 oktober 2007. Toen bedroeg de afstand tussen de aarde en Mars 142 miljoen kilometer en leverde dit onderstaande foto op: