Volgens Dr. Oleg Chestnov, adjunct-directeur-generaal voor niet-overdraagbare ziekten bij de WHO, toont "The economics of tobacco and tobacco control" aan hoe enorm de economische impact van tabak op landen en de bevolking in het algemeen is.

"De tabaksindustrie maakt en zet producten in de markt waardoor miljoenen mensen vroegtijdig overlijden, gezinnen van inkomsten beroofd worden waarmee ze eten en onderwijs hadden kunnen betalen en die gezinnen, gemeenschappen en landen opzadelen met gigantische ziektekosten."