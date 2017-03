Petrograd (het huidige Sint-Petersburg), februari 1917. De hoofdstad van het Russische keizerrijk is al dagen het toneel van volksopstanden, straatprotesten en hevige gevechten. Talloze soldaten hebben hun officieren de rug toegekeerd, de regering is de controle volledig kwijt. Tsaar Nicolaas II rest slechts 1 optie: aftreden. “Mijn troonsafstand is noodzakelijk”, schrijft hij met pijn in het hart in zijn dagboek. “Om Rusland te redden en om het leger aan het front rustig te houden, moet ik deze stap nemen. Ik heb toegestemd.” In Rusland is het 2 maart 1917*.