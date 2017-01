De dieren waren, vanzelfsprekend, niet makkelijk om te bereiken. "We moesten heel vroeg 's ochtends beginnen te wandelen tot op een hoogte boven 2.500 meter om de gibbons te vinden", zegt een van de wetenschappers Sam Turvey aan BBC. Na een tijdje begonnen de onderzoekers te vermoeden dat het om een nieuwe soort kon gaan.

De gibbons hebben witte wenkbrauwen en sommigen hebben ook een baard. De tekeningen op hun vacht verschilden van andere gibbonsoorten. Na uitgebreid genetisch onderzoek kwam aan het licht dat de groep wetenschappers, onder leiding van Fan Peng-Fei van de Sun Yat-sen-universiteit, op een nieuwe primatensoort was gebotst.

De dieren brengen het overgrote deel van hun tijd door in de boomtoppen en ze raken zelden de grond. Jammer genoeg vrezen de onderzoekers dat de dieren met uitsterven zijn bedreigd. May the force be with them.