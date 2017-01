"De prijs krijgen, is voor mij het toppunt van mijn loopbaan als ingenieur, academicus en ondernemer", zegt Hiel, die in het verleden onder meer voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft gewerkt. "Ik ben heel blij en heel vereerd. Dit is de top in Amerika voor innovatie." Een van de criteria voor de prijs is overigens economische return. "Het is geen innovatie als het niet verkoopbaar is."

Het is nog niet duidelijk of Barack Obama zelf de prijs aan de professor zal overhandigen. De aftredende president houdt immers vanavond ook zijn afscheidsrede. "Ik ben en blijf een Vlaming die netjes met zijn beide voeten op de grond blijft. Als het uit handen van de president komt, dan is dat goed. Is het uit handen van iemand van zijn kabinet, dan is dat ook goed", klinkt het nuchter. "Presidenten komen en gaan, maar innovaties blijven bestaan."