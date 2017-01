De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt volwassenen aan om wekelijks 150 minuten matig intensief te bewegen. Wie minder tijd heeft, maar meer goesting kan er ook voor kiezen om 75 minuten intensief te sporten. Volgens de WHO wordt dit beter gespreid over de week.

Voor wie niet zoveel tijd heeft, is er nu goed nieuws. Uit analyse van de gezondheidsstatistieken van bijna 64.000 Engelse en Schotse 40-plussers blijkt nu namelijk dat wie slechts één à twee keer per week aan sport doet, ook al aanzienlijke gezonder is.

Wie slechts één of twee keer per week sport, verlaagt zijn kans op hart- en vaatziekten maar liefst met 41 procent tegenover iemand in de luie zetel blijft zitten. Het risico om kanker te krijgen daalt minder fors, maar toch nog altijd met een aanzienlijke 18 procent.