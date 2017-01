De kinderen werden geboren in de Mexicaanse stad Ciudad Juarez. Het filmpje dat circuleert, dateert al van 6 januari maar media berichten nu pas over het verhaal.

De Mexicaanse autoriteiten hebben het nieuws bevestigd, maar willen verder niets kwijt. Of het om jongens of meisjes gaat, is niet geweten. Net als de naam van de moeder/vader en of de ouders op voorhand wisten wat er aan de hand was. De moeder verkeert wel in goede gezondheid en de kinderen blijven voorlopig in een ziekenhuis.