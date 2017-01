Wetenschapper Eiji Ohtani van de Universiteit van Tokio heeft samen met zijn team verschillende legeringen met ijzer en nikkel getest en onderworpen aan de druk en temperaturen die aanwezig zijn in onze aardkern. De legering van ijzer, nikkel en silicium geeft in het laboratorium resultaten die vergelijkbaar zijn met seismische data van de aardkern. De aardkern zou met andere woorden uit een soortgelijke legering kunnen bestaan.

De wetenschapper benadrukt aan de BBC evenwel dat er nog bijkomend onderzoek nodig is om 100 procent zeker te zijn. Er zijn immers nog elementen in de running om het derde -onbekende- element van de aardkern te zijn. Zo zijn andere wetenschappers ervan overtuigd dat zuurstof (O) wel eens een belangrijke rol zou kunnen spelen in de aardkern. Al lijkt die theorie minder en minder aanhang te hebben.

Wat is nu precies het belang van deze ontdekking? Als we achterhalen wat de precieze samenstelling van onze planeet is, kunnen we beter begrijpen hoe onze planeet en andere aarde-achtige planeten zijn ontstaan. Dat is niet alleen interessant om onze eigen plaats in het heelal te begrijpen, maar ook belangrijk voor onderzoek in de ruimtevaart.