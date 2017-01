"De heilige graal" en "De Mona Lisa van de mode". Zo omschrijft curator Eleri Lynn van Historic Royal Palaces het stuk stof dat ze vorig jaar in de kerk van Saint Faith in Bacton ontdekte. Het hing weggestopt achter glas aan de muur, maar tooide eerder verschillende eeuwen het altaar van de Engelse parochiekerk.

Meteen had Lynn door dat ze op iets buitengewoons was gestuit. Het doek bleek in de 16e eeuw vervaardigd en vertoonde sporen van zilverdraad. In die tijd mochten enkel leden van het Engelse hof dit materiaal dragen. Dat deed meteen vermoedens rijzen dat het stuk stof ooit de directe entourage van Elizabeth I toebehoorde. Zij regeerde van 1558 tot haar dood in 1603 over Engeland en Ierland.

(Lees voort onder afbeelding)