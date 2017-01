Uitbarstingen en ontploffingen in het heelal komen geregeld voor, maar normaal gesproken zijn ze onverwacht. Nu voorspelt Larry Molnar dat een sterretje in het sterrenbeeld Zwaan, op 1850 lichtjaar afstand, ergens tussen de zomer 2021 en het najaar 2022 in korte tijd tienduizend keer zo helder zal worden. Een paar weken lang straalt de ster even fel als de sterren in de Grote Beer, voorspelt de sterrenkundige.

Het sterretje heet KIC9832227 en is eigenlijk een dubbelster. De twee sterren draaien in iets minder dan 11 uur om elkaar heen, waarbij ze elkaar continu raken. Op zich niets bijzonders - er zijn veel van zulke contactdubbelsterren bekend - maar Molnar en zijn collega's hebben ontdekt dat de sterren alsmaar sneller om elkaar heen draaien. In de afgelopen 15 jaar is de omwentelingstijd zowat een seconde korter geworden. Bovendien naderen de sterren elkaar. Als dat zo doorgaat, zullen ze over vijf jaar op explosieve wijze met elkaar versmelten, waardoor een nieuwe ster "ontstaat".

"Het ziet er op het eerste gezicht overtuigend uit", reageert astronoom Gijs Nelemans van de Radboud Universiteit in Nijmegen in De Volkskrant. "Dat de explosie zo helder zal zijn en dat je hem van te voren ziet aankomen, maakt het wel degelijk spectaculair."

Toch houdt Nelemans nog een slag om de arm. "In sterren komen ook allerlei trillingen en gasstromingen voor", zegt hij. "Dus het is zelfs niet uitgesloten dat de omwentelingsperiode de komende tijd toch weer een keer wat langer gaat worden. Laten we de komende jaren maar eens zien wat er precies gaat gebeuren."