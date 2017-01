De winter heeft toegeslagen. Er is vannacht zo'n 1.500 ton zout gestrooid, een efficiënte maar niet meteen een milieuvriendelijke oplossing. Toch wordt er al een tijdje nagedacht over alternatieven voor het zout. Zo wordt aan de Universiteit van Delft sap uit bermgras getest.

De Nederlandse landbouwingenieur Hillebrand Breuker kwam op het idee. Hij onderzocht of het maaisel van bermgras iets extra's kon opleveren. In eerste instantie werden vezels voor papier of voor isolatie overwogen. Maar Breuker proefde ook van het sap dat overbleef. "Het smaakte best zout en toen viel het plaatje voor gladheidbestrijding", legt Breuker uit in het Radio 1-programma "Bonus".

Alle planten bevatten immers mineralen zoals calcium of magnesium, en blijkbaar ook natrium. Breuker werkt nu samen met de Universiteit van Delft om het grassap te onderzoeken in laboratoria. "De concentraties zijn voorlopig te laag", meldt hij. "We moeten eerst theoretisch goede testen doen vóór we het in de praktijk brengen."

Breuker denkt aan een Europees project -met Europese subsidies- om een grootschalige praktijktest uit te voeren. De wegen besprenkelen met grassap zou alvast ecologische voordelen bieden. Het onderzoek is genomineerd voor de InfaTech Innovatieprijs 2017.