Wetenschappers vrezen dat het verlies van de ijsplaten rond Antarctica zal maken dat de gletsjers in het binnenland sneller naar de zee zullen stromen, naarmate de temperatuur verder stijgt door de opwarming van de aarde. Het gletsjerijs dat in de zee terechtkomt, doet dan de zeespiegel stijgen.

Volgens schattingen zal de zeespiegel met 10 centimeter stijgen als al het ijs dat de Larsen C-plaat nu op zijn plaats houdt op het land, in de zee zou terechtkomen.

In de noordelijke delen van Antarctica zijn de laatste jaren verschillende ijsplaten uit elkaar gevallen, onder meer de Larsen A-plaat die in 1995 verbrokkelde en Larsen B, die in 2002 volgde.

Andrew Fleming, een stafhoofd bij de Britsh Antarctic Survey die ook de Larsen C in het oog houdt, zei dat het ijs ontdooit zowel door warmere lucht boven de plaat als door warmer water eronder.

"De Larsen B versplinterde zoals veiligheidsglas in een auto in duizenden en duizenden stukjes. Ze verdween in de loop van zowat een week", zo zei hij. Dat gebeurde nadat er eerst een ijsberg afgekalfd was van de plaat. Het is niet gezegd dat hetzelfde ook bij de Larsen C-plaat zal gebeuren, maar wetenschappers maken zich wel zorgen en zeggen dat wat overblijft van de plaat minder stabiel zal zijn.

In sommige gevallen blijven grote ijsbergen jarenlang rond Antarctica ronddobberen, waar ze geen gevaar opleveren voor de scheepvaart, in uitzonderlijke gevallen drijven ze zo ver af dat ze tot aan Zuid-Amerika geraken.

Verleden jaar was het warmste jaar sinds het begin van de metingen, nadat eerder 2015 ook al de records had gebroken. In november hebben 200 landen nog eens bevestigd dat ze het als een "dringende plicht" beschouwen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De landen waren bezorgd dat de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump zal proberen het moeizaam tot stand gekomen akkoord van Parijs over het beperken van de uitstoot van broeikasgassen teniet te doen.