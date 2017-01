In 2016 was het over de hele wereld gemiddeld 14,8 graden Celsius, zo blijkt uit cijfers van de Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie. Daarmee was het het warmste jaar ooit sinds het begin van de metingen in 1880.

Opvallend, aangezien het vorige record nog maar dateert van 2015. "Naast de menselijke invloed - die altijd een rol speelt - was er toen ook El Niño, een stroom van warm water nabij de kust van Zuid-Amerika. Daardoor stijgt de temperatuur", zegt weerman Frank Deboosere. "In de loop van 2016 is het El Niño-fenomeen echter stilgevallen, waardoor er niet meteen verwacht werd dat het record opnieuw zou breken. Het feit dat het record nu ook zonder dat natuurlijk fenomeen breekt, wil zeggen dat we niet goed bezig zijn."

2016 heeft het record van 2015 bovendien gebroken met 0,2 graden Celsius. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet veel, maar dat is het wel. "Op de klimaattop van Parijs is afgesproken dat we niet meer dan 1,5 graden mochten opwarmen. Met die 0,2 graden erbij geteld, zitten we daar bijna aan."