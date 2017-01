In tegenstelling tot de bestaande vaccins die gebaseerd zijn op eiwitten, wordt voor het nieuwe vaccin gebruikt gemaakt van volledige malaria-parasieten. Die zijn genetisch gemanipuleerd zodat ze zich niet kunnen vermenigvuldigen, maar ze blijven wel lang genoeg in het lichaam om een immuunreactie uit te lokken.

Dat het gebruik van parasieten bescherming kan bieden was al langer bekend, maar de doorbraak ligt in de genetische manipulatie en het automatiseren van het verzamelen van de parasieten. Die moeten immers in steriele omstandigheden uit de speekselklieren van muggen gehaald worden, wat manueel veel te omslachtig was om grote hoeveelheden bijeen te krijgen.

Het nieuwe vaccin werd toegediend aan tien mensen. Die werden niet ziek en hadden ook geen last van neveneffecten. Verdere testen wezen uit dat hun immuunsysteem betere bescherming bood tegen malaria dan wat met andere middelen bereikt kon worden.

Het vaccin moet nu verder getest worden op toxiciteit en nadien moeten er veldproeven volgen met grotere groepen mensen. Dat zal nog minstens vijf jaar duren. Een praktisch probleem is dat het nieuwe vaccin in vloeibare stikstof moet worden vervoerd.

Volgens de Verenigde Naties stierven vorig jaar 400.000 mensen aan malaria. De laatste jaren zijn er al belangrijke stappen vooruit gezet in de bestrijding van de ziekte, onder meer door het gebruik van muskietennetten. Met het nieuwe vaccin komt het einddoel, de volledige uitroeing van de ziekte, weer wat dichterbij.