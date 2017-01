Een duidelijke, eenduidige verklaring voor het fenomeen is er nog niet. Men vermoedt dat uitlaatgassen of lawaai een negatieve invloed hebben op de hersenen. In een interview vertelde hoofdonderzoeker Ray Coopes: "Onze studie suggereert dat er een link is tussen de blootstelling aan verkeersvervuiling en een verhoogd risico op dementie."

Toch kon het onderzoek niet met 100 procent zekerheid zeggen of vervuiling direct schadelijk is voor de hersenen. Het verhoogde risico op dementie kan ook verband houden met sociaal-economische factoren. Copes vertelt nog aan The Guardian dat inwoners van de stad moeten overwegen om zo veel mogelijk te wandelen in zijstraten, te joggen in het park of te fietsen in rustigere straten. Hij voegt nog toe dat luchtverontreiniging moet aangepakt worden.