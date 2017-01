De plaasteren replica van een diplodocus, 4,25 meter hoog, 21 meter lang en 292 beenderen in totaal, werd in 1905 door de Schots-Amerikaanse industrieel Andrew Carnegie aan het museum geschonken. In 1979 kreeg Dippy een vaste plek in de inkomsthal van het museum in de Londense wijk South-Kensington, een plaats die hij tot vandaag innam.

Maar vanaf morgen is het tijd voor iets nieuws en start een team met de ontmanteling van Dippy. Daarna zullen de conservators van het museum het skelet klaarmaken voor een rondreis door het Verenigd Koninkrijk. De voorbereiding voor de reis alleen al zal het hele jaar duren. Vanaf 2018 tot 2020 zal Dippy op verschillende locaties in het land te zien zijn, waarna het echt amen en uit is en een bronzen afgietsel van de diplodocus een vaste plek zal krijgen buiten het museum.

Tot spijt van de vele Dippy-fans zal zijn plaats ingenomen worden door een echt skelet van 25,2 meter van een blauwe walvis.