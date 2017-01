Hanen onderling vechten vaak, waarbij er een het onderspit moet delven en de tweede viool moet spelen. De "onderworpen" haan weet dat, en past zich aan. Hij roept minder luid of helemaal niet als hij eten vindt, en geeft dat enkel aan door het typische pikgebaar te maken - als hij te veel geluid maakt, krijgt hij immers op zijn donder.

Maar eens de dominante haan even uit beeld is verdwenen, schakelt hij meteen weer over naar beeld mét klank om vrouwtjes aan te trekken, waarbij hij dus in de huid kruipt van dominante rivaal.

"Dit type van sociale strategieën - misleiding en tegenzetten, of het zich inleven in een andere persoon voor zijn eigen voordeel - lijken veel op het zelfde soort van complex gedrag bij zoogdieren, ook primaten", concludeert wetenschapper Loro Marino, die het heeft over "machiavellistische intelligentie".