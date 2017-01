Het bewijs voor de classificatie van het mesenterium als een apart orgaan is onlangs gepubliceerd in het medische tijdschrift "The Lancet Gastroenterology & Hepatology".

"In de studie, die is nagelezen en beoordeeld door specialisten, zeggen we dat we een orgaan in het lichaam hebben dat tot nu toe niet erkend werd als dusdanig", zei J. Calvin Coffey, een onderzoeker van het University Hospital Limerick in Ierland, die als eerste ontdekt heeft dat het mesenterium een orgaan is.

"De anatomische beschrijving die in de loop van 100 jaar anatomie op papier gezet werd, was niet correct. Dit orgaan is absoluut niet gefragmenteerd en complex, het is eenvoudigweg één doorlopende structuur."

Dankzij het nieuwe onderzoek, krijgen studenten in de medische wetenschappen nu te horen dat het mesenterium een apart orgaan is, en de bekendste reeks medische handboeken ter wereld, Gray's Anatomy, heeft een update gekregen met de nieuwe definitie.