Vlaams journalist en auteur van het boek "100 jaar Titanic" Dirk Musschoot valt niet achterover van het nieuws. "De ramp is gebeurd zoals ze gebeurd is. Het staat ontegensprekelijk vast dat de Titanic met zijn zijkant tegen de ijsschots geschuurd is, waardoor alle waterdichte compartimenten lek sloegen en het schip gedoemd was tot de zeebodem."

"Het nieuwe element is die verzwakte wand en de grote vraag die dat verhaal bij mij oproept, is: "Wat als die wand niet verzwakt was?" Zou de Titanic de ijsschots dan gewoon geaaid hebben in plaats van dat de wand gescheurd raakte? Dat is een interessante theorie."

Bij de verhalen over de hoge snelheid en de omgekeerde aanmering stelt hij zich wel vragen. "Aan de andere kant voeren toch ook schepen? Als die rechterkant zo zwartgeblakerd was, zou het toch bizar zijn dat niemand daar in die 115 jaar een opmerking over gemaakt zou hebben?"