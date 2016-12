Er werd lang gedacht dat een gestage stroom van kleine belletjes in een glas champagne een teken van kwaliteit was. Nu hebben onderzoekers in de Franse regio Champagne-Ardenne ontdekt dat grotere bellen net de smaak van een schuimwijn kunnen verbeteren.

Grotere bellen - van zo'n 3,4 millimeter over het oppervlak gemeten - bevorderen in aanzienlijke mate het vrijkomen van kleine zwevende deeltjes vloeistof in de lucht boven het glas. Dat betekent dat belangrijke aromatische bestanddelen die champagne zijn kenmerkende geur en smaak geven, doordringen in de neus van iemand die een slok neemt uit het glas. En aangezien reuk een belangrijke rol speelt bij het proeven, verbetert dat ook de smaakbeleving.

"Het resultaat is opvallend aangezien het ingaat tegen het populaire idee 'hoe kleiner de belletjes, hoe beter de champagne'", zei professor Gérard Liger-Belair, een natuurkundige aan de universiteit van Reims die het onderzoek geleid heeft, aan de Britse krant The Guardian.