"Ik vind het een vrij onbegrijpelijke verhaal", zegt professor Tournaye."De feiten zijn hier volledig terug te brengen tot een menselijke fout. Ik lees in de Nederlandse pers namelijk dat er een instrument is gebruikt dat niet voor die techniek in aanmerking komt. Je moet de procedure correct toepassen."

Niet alleen werd het verkeerde instrument gebruikt, er zou ook zaad in het instrument achtergebleven zijn, dat vervolgens tijdens de volgende behandeling in een andere eicel zou zijn terecht gekomen. "Het is volledig uit den boze om het pipet waarmee je de zaadcel inbrengt te hergebruiken", benadrukt Tournaye. "Je gebruikt het pipet maar één keer en neemt vervolgens een nieuw, steriel pipet." Ook de werkpost wordt elke keer opnieuw volledig schoongemaakt.



Is de kans dan volledig onbestaande dat er in onze ziekenhuizen iets gelijkaardigs gebeurt? "Never say no, want een ivf-behandeling is natuurlijk een bijzonder arbeidsintensief proces, waaraan verschillende mensen meewerken. Maar wij werken in elk geval met erg strenge kwaliteitscontroles."