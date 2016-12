De meerderheid van de jachtluipaarden leeft in Afrika. In Zimbabwe zou het aantal teruggevallen zijn van 1.200 tot 170 dieren in 16 jaar. In Azië zou het jachtluipaard zo goed als uitgestorven zijn. In Iran zouden nog een vijftigtal dieren leven.

De onderzoekers vragen om een andere aanpak. Belangrijk daarbij is niet enkel aandacht te hebben voor de beschermde parken. Lokale gemeenschappen zouden bijvoorbeeld betaald kunnen worden om de dieren te beschermen. Op die manier hopen de wetenschappers uitsterving te voorkomen.