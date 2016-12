Op 31 december springt de klok om 23 uur 59 minuten 59 seconden niet naar 00.00 uur, maar naar 23 uur 59 minuten 60 seconden. Bij ons in België ziet u het fenomeen echter pas een uurtje later gebeuren. Wij zitten tijdens de wintermaanden immers in de tijdzone UTC+1, waardoor de schrikkelseconde om 00:59:59 zal worden doorgevoerd.

Maar waarom is die correctie dan precies nodig? Onze tijdsschaal komt tot stand door het gemiddelde van tientallen atoomklokken - verspreid over heel de wereld (ook in de Koninklijke Belgische Sterrenwacht) - te vermeerderen met een aantal seconden (schrikkelseconden genaamd) die ervoor zorgen dat de atoomtijd overeenstemt met de omwenteling van de Aarde.

De omwentelingssnelheid van onze planeet is namelijk niet stabiel. Ze heeft een vertraging in haar dagelijkse rotatie, door de afremmende kracht van de getijden. Daardoor verlengt de dag met ongeveer 2 milliseconden per eeuw. De UTC gaat bovendien een beetje vlugger dan de "aardrotatie klok". Aangezien de aardrotatie niet te corrigeren is, moet de UTC regelmatig worden aangepast.