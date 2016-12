Op de Noordpool worden vanavond temperaturen in de buurt van het vriespunt verwacht. De hoge temperaturen volgen op een zomer waarbij het Arctische zee-ijs de op een na kleinste omvang had bereikt (die ooit door satellieten werd gemeten nvdr.).

Volgens klimaatwetenschapper Friederike Otto zijn wetenschappers er erg van overtuigd dat die hoge temperaturen te wijten zijn aan de door de mens teweeggebrachte klimaatverandering. "Met al onze onderzoekmethodes kwamen we steeds op hetzelfde resultaat: we kunnen geen zo'n hittegolf hebben zonder toedoen van de mens."

De warme lucht van de Noord-Atlantische Oceaan zal wellicht via Spitsbergen naar de Noordpool stromen en aanleiding geven tot wolken die voorkomen dat hitte kan ontsnappen.

De vermindering van het zee-ijs maakt het er allemaal niet beter op. "Als de aarde opwarmt, dan verminderen het zee-ijs en het ijs op het land en dan worden het donkere water en het land blootgesteld. Het zonlicht wordt dan geabsorbeerd, in plaats van teruggekaatst zoals het bij ijs zou zijn."

Volgens de weermodellen is er twee procent kans dat er elk jaar een hittegolf zou voorkomen. "Maar als de temperaturen blijven stijgen zoals ze nu stijgen, kunnen we zo'n hittegolf elk jaar verwachten en dat zou grote druk leggen op het ecosysteem."

Wetenschapper Thorsten Markus (NASA) benadrukt eveneens dat de hittegolf "erg, erg ongewoon" is. "Het griezelige is dat we vorig jaar iets vergelijkbaar (temperaturen van ongeveer 0 graden Celsius in december) hebben meegemaakt."

Markus vermoedt dan ook dat de kerstman zich in de toekomst best wat lichter gaat kleden.