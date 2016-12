De oplossingen die de onderzoekers aanreiken, liggen voor de hand. Hevige gebruikers kunnen hun emotionele welzijn opkrikken door minder tijd op Facebook door te brengen, passieve gebruikers kunnen dat doen door actief met hun Facebookvrienden in contact te treden. Jaloerse gebruikers mijden dan weer beter die pagina's van Facebookvrienden die vol pocherige foto's of boodschappen staan. Als dit alles niet helpt, dan blijft slechts een remedie over: volledig en permanent met Facebook kappen.

De resultaten zijn verschenen in het tijdschrift Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. De wetenschappers benadrukken dat in de toekomst meer onderzoek nodig is, onder meer naar de effecten van een langdurige Facebookpauze.