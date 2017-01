De huidige aardbeving komt voor geologen niet als een verrassing na bijvoorbeeld de rampzalige beving in 2009 rond L'Aquila, die 308 levens eiste.

In theorie zouden de gebouwen in de kwetsbare gebieden zo gebouwd moeten worden dat ze kunnen weerstaan aan de verwachte schokken.

In het geval van L'Aquila, en ook nu weer, is de schade echter zo groot omdat het in veel gevallen om oude, zelfs historische gebouwen gaat.

Die kunnen in principe ook aangepakt worden, zodat ze aardbevingen kunnen doorstaan, maar dat is zeer duur zodat het niet op ruime schaal gebeurd is.