8 tips om gezonder te barbecueën

De temperaturen stijgen in Vlaanderen en dus steken we massaal de barbecue aan. Maar hebt u er al eens bij stilgestaan dat voeding op de barbecue schadelijk kan zijn voor de gezondheid? Volgens Stichting tegen Kanker kan vooral de manier waarop we vlees bereiden een kankerverwekkend effect hebben. Enkele tips om gezonder te barbecueën.