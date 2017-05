Timmermans: "Stop met goede zaken te claimen en slechte zaken op Europa te steken"

Crevits: “Dit kan ik niet aanvaarden”

Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement reageerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op een vraag van Bart Somers over een brief die naar een aantal scholen is gestuurd vanuit de Iraanse ambassade. De brief was een uitnodiging van de ambassade voor deelnemers aan de Internationale Informatica Olympiade. In de uitnodiging stond dat de ambassadeur alleen de hand zou schudden van de mannelijke leerlingen en niet van de meisjes.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Crevits: “Dit kan ik niet aanvaarden”

Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement reageerde Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op een vraag van Bart Somers over een brief die naar een aantal scholen is gestuurd vanuit de Iraanse ambassade. De brief was een uitnodiging van de ambassade voor deelnemers aan de Internationale Informatica Olympiade. In de uitnodiging stond dat de ambassadeur alleen de hand zou schudden van de mannelijke leerlingen en niet van de meisjes.