Hoe denkt Al Gore over Donald Trump?

"Moerasvoetbal, het is iets wat andere mensen niet begrijpen"

Vuorisuo in Finland is the place to be voor fans van moerasvoetbal. Spelers uit tien landen geven er het beste van zichzelf. En ja, in het moeras is er geen onderscheid der seksen.

