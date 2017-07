Gameverslaafd: Ex-verslaafde Matthias getuigt

Betaalbare elektrische auto komt dichterbij

Misschien rijden we sneller dan verwacht binnenkort allemaal in elektrische auto's. Meer en meer merken brengen een elektrische wagen op de markt, ook in de iets goedkopere segmenten. Volvo gaat zelfs een stap verder. Vanaf 2019, over twee jaar dus al, wil het merk alleen nog maar elektrische auto's produceren in ons land. Hoe kan dat zo opeens en is dat alleen maar goed nieuws?

