Geïsoleerde Golfstaat Qatar gaat niet gebukt onder blokkade

Molenbekenaar: "Heel de moslimgemeenschap is aangeslagen"

Oussama Zariouh. Dat is de man die gisteren een bom wilde laten ontploffen in het Centraal Station van Brussel. Hij woonde in Molenbeek, de plek waarvandaan eerder al de plegers van de aanslagen in Parijs en Brussel opereerden. Na die terreurdaden stond Molenbeek in het middelpunt van de belangstelling, wereldwijd en vielen politici over elkaar heen met voorstellen over het daar anders moest. Stef Meerbergen ging er opnieuw naartoe en sprak er met Molenbeeks schepen voor Groen Annalisa Gadaleta.

