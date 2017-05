Graaiende Obama?

Als de naam Obama valt, denkt u ongetwijfeld aan het grote retorische talent van de vorige Amerikaanse president. Uitgerekend daarover is in de VS een heftig debat losgebarsten, nu uitgelekt is dat Obama voor één speech 400.000 dollar krijgt van een investeringsbank op Wall Street. Hij is geen haar beter dan al de rest, is de kritiek.

