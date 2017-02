Emma Bonino ontmoet na 20 jaar geredde Rwandese vluchteling

In lijstje bizarre wereldrecords: traplopen met iemand op het hoofd

In Spanje is een nieuw wereldrecord gevestigd. Dit tweetal slaagde erin om in een recordtijd 90 trappen te bestijgen en dat in een niet alledaagse houding.

