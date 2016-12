Van Rompuy: "We hebben de poort naar Rusland altijd opengehouden"

Verdriet in Polen om vermoorde trucker is groot

Ook een slachtoffer is de Poolse vrachtwagenchauffeur, die na de aanslag dood in zijn eigen truck werd teruggevonden. Wellicht werd hij door de dader gedwongen om zijn vrachtwagen af te staan. Het ongeloof over wat er gebeurd is en het verdriet in Polen is groot.

