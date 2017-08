Nood aan hooggeschoolde expats: Hoe pakt IMEC dat aan?

Olifanten redden gestrande toeristen in Nepal

In het district Chitwan in Nepal worden olifanten ingezet op vraag van lokale hotels om gestrande toeristen te redden. Het district is een populaire bestemming om neushoorns te spotten en olifantenritjes te maken. In India, Nepal en Bangladesh is de dodentol door overstromingen en aardverschuivingen intussen opgelopen tot 218. Miljoenen mensen zijn ontheemd.

