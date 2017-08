Veiliger oversteken op plaatsen waar fietsers geen voorrang hebben

Betogers vernielen in North-Carolina standbeeld soldaat uit burgeroorlog

In Durham, een stad in de Amerikaanse staat North-Carolina, hebben betogers een standbeeld van een soldaat uit de burgeroorlog vernield en van zijn sokkel gehaald. De betoging werd georganiseerd als reactie op de "Unite the Right" demonstratie van afgelopen weekend in Charlottesville, waar een vrouw om het leven kwam. Het standbeeld stond als sinds 1924 voor een lokaal overheidsgebouw in Durham, in het zuidoosten van het land. Het toont een soldaat die voor de geconfedereerde zuidelijke staten vocht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.

