"Virga Jessefeesten, dat is zo'n speciaal gevoel"

Opmerkelijk: vogel zweeft op magische wijze door de lucht

Wanneer de beeldsnelheid van een camera perfect overeenkomt met de frequentie waarmee een vogel met zijn vleugels slaat, krijgen we dit opmerkelijk resultaat. De vleugels bewegen niet in beeld waardoor het lijkt alsof de vogel door de lucht zweeft zonder te fladderen. Zij die het ook eens willen proberen: de beeldsnelheid van de bewakingscamera in dit geval was 20 beelden per seconde.

yt

Opmerkelijk: vogel zweeft op magische wijze door de lucht

Wanneer de beeldsnelheid van een camera perfect overeenkomt met de frequentie waarmee een vogel met zijn vleugels slaat, krijgen we dit opmerkelijk resultaat. De vleugels bewegen niet in beeld waardoor het lijkt alsof de vogel door de lucht zweeft zonder te fladderen. Zij die het ook eens willen proberen: de beeldsnelheid van de bewakingscamera in dit geval was 20 beelden per seconde.