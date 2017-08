Korte uitwisselingen blijven populair bij scholieren middelbaar onderwijs

Egyptische student houdt van kunst, architectuur en... kaarten

Kaartenhuisjes bouwen is de passie van deze Egyptische rechtenstudent. Zijn ambitie: een museum bouwen, helemaal uit kaarten, en een plaatsje in het Guiness Book of Records.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

