"Een vrachtwagen reed in de menigte en verscheurde Frankrijk"

Imposant skelet van blauwe vinvis opgesteld in Londen

Het Natural History Museum in Londen heeft er een nieuwe publiekstrekker bij. In de grote hal van het museum is het skelet van een blauwe vinvis zorgvuldig in elkaar gepuzzeld.

