Jaarlijks ligt er 3.000 ton zwerfvuil langs onze wegen

Frans-Vlaamse liederen komen weer tot leven in New York

In The Morgan Library and Museum in New York zijn op de Vlaamse feestdag voor het eerst in eeuwen de liederen gebracht uit het "Leuven Chansonnier", een erg zeldzaam manuscript uit de 15de eeuw.

