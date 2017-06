Ventimiglia: nieuw Calais op de grens van Italië en Frankrijk

Wie dacht dat de vluchtelingencrisis in Europa voorbij is, heeft het mis. Op de grens van Frankrijk en Italië is chaos ontstaan omdat honderden, vooral erg jonge vluchtelingen en migranten uit Afrika, de grens proberen over te steken.

