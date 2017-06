Spelers Club Brugge ideale proefkonijnen voor zweetexperiment UGent

Caroline Van den Berghe: "Schade had veel groter kunnen zijn"

De man die de mislukte aanslag heeft gepleegd is neergeschoten door militairen. Hij overleed aan zijn verwondingen. In de tas van de man werd een spijkerbom aangetroffen, die niet of maar gedeeltelijk is afgegaan. De dader is het enige slachtoffer in dit nieuwe terreuronderzoek.

