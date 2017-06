Oostends oesterbedrijf krijgt erkenning voor zijn Vlaams streekproduct

Stormloop op supermarkten en wisselkantoren in Qatar

In Qatar slaan mensen aan het hamsteren nadat een aantal landen in de regio - Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Saudi-Arabië en Jemen- hadden beslist hun diplomatieke relaties met Qatar te verbreken. De luchthaven van Doha ligt er verlaten bij nu Qatar Airways deze bestemmingen heeft geschrapt. In wisselkantoren staan lange wachtrijen, sommige zitten al zonder euro's of dollars.

