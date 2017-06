Onverwachte controle op rij- en rusttijden aan haven van Zeebrugge

Leven op de Golan: Al 50 jaar een buffer tegen vijandig Syrië

Ooit was er een plan om de strategische Golanhoogte terug te geven, in ruil voor vrede met de Palestijnen. Maar dat is er nooit gekomen; waardoor de Golan voor Israël nog altijd een buffer is tegen aartsvijand Syrië; én tegen de terreur van IS.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Leven op de Golan: Al 50 jaar een buffer tegen vijandig Syrië

Ooit was er een plan om de strategische Golanhoogte terug te geven, in ruil voor vrede met de Palestijnen. Maar dat is er nooit gekomen; waardoor de Golan voor Israël nog altijd een buffer is tegen aartsvijand Syrië; én tegen de terreur van IS.