Vanaf vandaag mogen speed pedelecs ook op jaagpaden rijden

Herbekijk hier ons extra journaal over terreuraanval Londen

Londen is opnieuw opgeschrikt door een aanslag. Wat is er precies gebeurd? We vroegen het aan reporter Steven Decraene in Londen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Herbekijk hier ons extra journaal over terreuraanval Londen

Londen is opnieuw opgeschrikt door een aanslag. Wat is er precies gebeurd? We vroegen het aan reporter Steven Decraene in Londen.