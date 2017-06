Hoe gaat de koeltoren van Kluisbergen straks ontploffen? De springmeester legt het uit

Premier May: "Ik had de ballen om verkiezingen te houden"

De Britse premier was samen met Labourleider Corbyn te gast in het BBC-programma "Question Time". In haar antwoord op een scherpe vraag uit het publiek ging ze tot het uiterste in de verdediging van haar beslissing om tussentijdse verkiezingen te houden.

