Voorbereidende werken Oosterweelverbinding nu al bezig

In maart is een compromis gesloten over de toekomst van de Oosterweelverbinding, die de ring rond Antwerpen moet rond maken. Maar de voorbereidende werken daarvoor zijn al veel langer van start gegaan. Heel wat nutsleidingen zullen een stuk dieper onder de grond moeten gelegd worden. En dat is geen sinecure, zag onze ploeg tijdens een bezoek aan een bouwterrein in de buurt van het Sportpaleis.

