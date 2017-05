Koffiebar geeft mensen met mentale beperking werk

Aurora australis: poollicht in het zuiden

Aurora borealis of noorderlicht is algemeen bekend. Als het poollicht verschijnt aan de andere kant van de wereld, in Australië bijvoorbeeld, dan heet dat aurora australis of zuiderlicht. Op de oever van de Tamar in Tasmanië maakte Daniel Lam deze prachtige beelden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

