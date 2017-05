"Ook als ouder heb je stress tijdens de blokperiode"

Gevaarlijke dodemansvinger groeit ook in België

Er is een gevaarlijke plant gesignaleerd in ons land: de dodemansvinger, een giftige plant die normaal alleen in meer zuidelijke landen voorkomt. De plant aanraken is geen probleem, maar ervan eten, zeker van de wortel, is dodelijk.

