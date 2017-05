Prins William legt krans neer met burgemeester van Manchester

Blikseminslag zet opslagplaats in lichterlaaie in Kasterlee

In Kasterlee woedt al sinds vanmorgen een zware, uitslaande brand in een opslagplaats. Het vuur is ontstaan als gevolg van een blikseminslag. Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse en laten de loods gecontroleerd uitbranden. De rookpluim is tot ver in de buurt te zien en zelfs tot in Turnhout te ruiken. Niemand raakte gewond.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Blikseminslag zet opslagplaats in lichterlaaie in Kasterlee

In Kasterlee woedt al sinds vanmorgen een zware, uitslaande brand in een opslagplaats. Het vuur is ontstaan als gevolg van een blikseminslag. Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse en laten de loods gecontroleerd uitbranden. De rookpluim is tot ver in de buurt te zien en zelfs tot in Turnhout te ruiken. Niemand raakte gewond.